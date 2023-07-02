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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تتدخل في أزمة فرنسا وتدعو رعاياها بشكل عاجل

صدى البلد

دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، الحكومة والشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس ونبذ العنف والاهتمام بمطالب المحتجين.

وقال كنعاني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة تسنيم : إن "من ممارسة التمييز ضد المهاجرين وعدم تقبلهم وعدم تصحيح التعامل الخاطئ معهم من قبل بعض الدول الأوروبية، أدى إلى خلق اوضاع غير مناسبة للمواطنين الأوروبيين ومنهم في فرنسا، والمطلوب هو قيام الحكومة الفرنسية باحترام مبادئ الكرامة الانسانية وحرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي للمواطنين، ووقف التعامل التعسفي مع مواطنيها".

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وأضاف كنعاني أن إيران تراقب بدقة الأحداث الجارية في فرنسا وتدعو رعاياها المقيمين في فرنسا الى عدم القيام بالتردد غير الضروري في المدن والمناطق التي تشهد الاشتباكات، وذلك بسبب الأوضاع غير الآمنة في فرنسا والتي لا يمكن التنبؤ بها، ودعا الرعايا الإيرانيين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى فرنسا قدر الامكان، في ظل الأوضاع المتأزمة الحالية.

واندلعت الاحتجاجات في معظم أنحاء فرنسا عقب إقدام أحد رجال الشرطة بقتل شاب جزائري يبلغ من العمر 17 عاما صباح يوم الثلاثاء الماضي، أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. 

 

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