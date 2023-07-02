رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو.. ما السبب؟

بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس السبت ، مع السفير الروسي في بغداد، إلبروس كوتراشيف، تلبية الدعوة الرسمية المقدمة إليه لزيارة روسيا .

جاء ذلك خلال لقاء السوداني بالسفير الروسي في بغداد، و جرى فيه التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة موعد تلبية الدعوة الرسمية المقدمة إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة روسيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وناقش الجانبان دور العراق المحوري في المنطقة، وجهوده في تقريب وجهات النظر، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

وأكد السوداني "حرص العراق ودعمه كل التسويات السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية، وإنهاء تداعياتها بجميع أشكالها".