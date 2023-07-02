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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يسعى ماسك إلى عودة المعلنين لتويتر عبر حفظ البيانات؟ .. مستشار الإعلام الرقمي يوضح

تويتر
تويتر

قال بشير التغريني، مستشار الإعلام الرقمي، إن منع ظهور تغريدات تويتر إلا للمشتركين تحافظ على بيانات المستخدمين من السرقة، وهي خطوة مؤقتة تمنع سرقة البيانات واستخدامها لعدة أمور أخرى.

وأضاف "التغريني"، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة جريئة من إيلون ماسك، وهو صريح جدًا مع مستخدمي "تويتر" لكل خطوة يقوم بها، وهذا الشيء يساعده في تطوير التطبيق.

ولفت مستشار الإعلام الرقمي، إلى أن هذه الإجراءات لها شق أمني، وشق استثماري، حيث أنه يجبر المستخدم بأن يكون له حساب على "تويتر" ويصير فعال عليه، مؤكدًا أنه يسعى لعودة التطبيق لما كان عليه في السابق.

 

 منها مايكروسوفت

ونوه بأن إيلون ماسك صرح بأن لديه ثغرة أمنية يقوم بإصلاحها، لذلك قام بهذه الخطوة خاصة أنه لديه دعاوى بالمحاكم مع بعض الشركات منها مايكروسوفت. 

تويتر سرقة البيانات بيانات المستخدمين مستخدمى تويتر مايكروسوفت

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