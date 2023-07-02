صحف إنجليزية تشيد بعالم مصري حصد جائزة عالمية مرموقة

حصل عالم الحفريات المصري هشام سلام مؤسس مركز الأحافير الفقارية بجامعة المنصورة على "جائزة روبرت لين كارول" لعمله في دراسة حفريات الفقاريات.

وقال سلام خلال مقابلة عبر الهاتف مع التلفزيون الحكومي: "هذه الجائزة لمصر كلها وليست لي ، لأن ما حدث صنع في مصر"، حسبما نقلت صحيفة “الإندبدنت”.

وأضاف أن جامعة المنصورة قطعت أشواطا كبيرة في إنشاء أول مركز للتنقيب عن الفقاريات في تاريخ مصر بعد أن اقتصر هذا العلم في البداية على الأجانب.

وقال سلام "منحتنا هيئة تمويل البحث العلمي أكثر من جائزة لتطوير المركز وهذا يحدث الآن بشكل عام".

وأضاف سلام أن الفريق الذي قام بالمهمة كان مصرياً بحتاً ، وبدأت الرحلة في عام 2010 بعد حصوله على الدكتوراه ، موضحاً: "أنشأنا فقاعة علمية نتنفس فيها نسيم العلم ، والسبب الرئيسي للنجاح. النظام هو اختيار الطلاب ببعض العناية ".