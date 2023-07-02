عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف إنجليزية تشيد بعالم مصري حصد جائزة عالمية مرموقة

العالم المصري
العالم المصري

حصل عالم الحفريات المصري هشام سلام مؤسس مركز الأحافير الفقارية بجامعة المنصورة على "جائزة روبرت لين كارول" لعمله في دراسة حفريات الفقاريات.

وقال سلام خلال مقابلة عبر الهاتف مع  التلفزيون الحكومي: "هذه الجائزة لمصر كلها وليست لي ، لأن ما حدث صنع في مصر"، حسبما نقلت صحيفة “الإندبدنت”.

وأضاف أن جامعة المنصورة قطعت أشواطا كبيرة في إنشاء أول مركز للتنقيب عن الفقاريات في تاريخ مصر بعد أن اقتصر هذا العلم في البداية على الأجانب.

عالم مصري يتوصل لأول مبيد حيوي في العالم يتمكن من القضاء على الهالوك

وقال سلام "منحتنا هيئة تمويل البحث العلمي أكثر من جائزة لتطوير المركز وهذا يحدث الآن بشكل عام".

وأضاف سلام أن الفريق الذي قام بالمهمة كان مصرياً بحتاً ، وبدأت الرحلة في عام 2010 بعد حصوله على الدكتوراه ، موضحاً: "أنشأنا فقاعة علمية نتنفس فيها نسيم العلم ، والسبب الرئيسي للنجاح. النظام هو اختيار الطلاب ببعض العناية ".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

ترشيحاتنا

أسئلة غير مباشرة.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان التاريخ

التعليم ترد على شكاوى صعوبة امتحان تاريخ الثانوية العامة :مطابق للمواصفات

السعودية.. وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز

عائد مدفوع مقدما.. شهاده "اختيارك" من بنك التنمية الصناعية "IDB"

أطلق النار عليه .. حقائق مرعبة يكشفها صديق نائل المقتول برصاص الشرطة الفرنسية

تهديد للحق في الاحتجاج .. بريطانيا تسمح للشرطة بسلطة فض التظاهرات الثابتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنف ودمار باريس.. هذا ما فعلته العنصرية بأهم دول السياحة العالمية

عادات نفعلها في الصيف تسبب مرضا جلديا خطيرا.. احذروها

الأهلي ماركة عالمية.. سطلانة تغزو معقل ريال مدريد.. تفاصيل بالصور

غرائب العيد.. خناقة في الساحل بالمايوهات وجزار المونوريل وعجل نط من البلكونة

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

استمر 10 أيام.. حريق قرية بسوهاج يتجدد كلما انطفأ ويلتهم المنازل والمحاصيل

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ