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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ميركاتو “تعيس” للقلعة البيضاء| الزمالك يتلقى 3 صدمات بموسم الانتقالات.. والفشل يلاحق صفقاته

محمد على بن رمضان
محمد على بن رمضان

 

تلقى نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور العديد من الصدمات خلال الساعات الأخيرة بعدما طارت صفقات مميزة كانت فى متناول القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي. 

ميركاتو حزين داخل صفوف نادي الزمالك بعد فقدان ضم عديد من النجوم المميزين والمحترفين في الدوريات العربية والأوروبية.

نادي الزمالك فشل فى استعادة نجومه السابقين في الميركاتو الصيفي بسبب الأزمة المالية ودفع ملايين الدولارات. 

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الصفقات التي فشل نادي الزمالك في التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي. 

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 فرينكافاروش المجري يخطف هدف الزمالك 

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تعاقد اللاعب محمد علي بن رمضان مع فرينكافاروش المجري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتب أحمد حسن :"محمد علي بن رمضان يتعاقد مع فرينكافاروش المجري".
وأكدت تقارير صحفية، أن محمد علي بن رمضان متوسط ميدان الترجي ومنتخب تونس، سينتقل للعب لـ فيرنتسفاروشي المجري في صفقة انتقال حر.

وذكرت شبكة “نسمة” التونسية، أن بن رمضان وقع بالفعل على عقود انضمامه للنادي المجري مقابل راتب مادي ضخم.

وأوضح التقرير أن بن رمضان سينتقل للفريق لمدة 3 مواسم، بعد نهاية عقده مع فريق الترجي.

وانتهي عقد محمد علي بن رمضان بشكل رسمي مع الترجي، يوم 30 يونيو الجاري.

وارتبط بن رمضان طيلة الساعات الأخيرة بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، حيث رغب قطبا الكرة المصرية بضمه.

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الجزيرة الإماراتي يصدم الزمالك 
 

فجر الإعلامي أحمد هاني زادة مفاجأة حول استعادة نادي الزمالك الدولي أشرف بنشرقي نجم فريق الجزيرة الإماراتي خلال الميركاتو الصيفي.  

قال الإعلامي احمد هاني زادة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بنشرقي يستمر رسميا مع الجزيره الإماراتي ، صفقه كانت في المتناول.

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الزمالك يفشل في استعادة نجمه 
 

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على إمام عاشور، لاعب القلعة البيضاء السابق، والحالي لنادي ميتيلاند الدنماركي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى حصول النادي الأهلي على توقيع إمام عاشور، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على “يوتيوب”: “إمام عاشور اللي انت بتعمله دا الهدف منه ايه؟ أنك تتصور جنب واحد لابس فانلة الزمالك ما هو مفيش حد مشاك يا إمام عاشور، أنت فاكر أنك بتدغدغ مشاعر الجماهير وانا بقول خلاص؟”.

وتابع: “إمام عاشور عايز ترجع الزمالك الباب مفتوح، طارق حامد عايز يرجع الزمالك الباب مفتوح، مصطفى فتحي اللي لسه ما اخدناش فلوسه لغاية دلوقتي عايز يرجع الباب مفتوح”.

إمام عاشور والزمالك
وأضاف: “إنما الشغل اللي بتعمله دا يا إمام عاشور شغل بلدي أوي، ومش هتحايل على أي لاعب عايز يمشي طول مانا موجود في الزمالك".

واختتم: “إمام عاشور عيط وبكى وقال عايز يمشي، مش هرجع حد إلا لو هو عايز يرجع، عشان دي كرامة نادي الزمالك، إمام عاشور ولد زملكاوي لكن مش أنا اللي ممشيه”.

 

 

 

الزمالك مرتضى منصور الميركاتو الصيفي بن رمضان بنشرقي امام عاشور

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