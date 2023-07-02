حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل جزائري تحققت معه معجزة ربانية حيث استعاد بصره بعد أن فقده لمدة سنتين وذلك أثناء سجوده في الركعة الثانية من صلاة المغرب.

جزائري يستعيد بصره اثناء السجود

أثارت قصة رجل جزائري يدعي أحمد قدري موجة واسعة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي بعدما روت تفاصيل المعجزة التي جعلته يستعيد بصره بعد أن ظل عامين يعيش في ظلام وأخبره الأطباء باستحالة علاجه إلا أنه لم يفقد الأمل طوال هذه المدة وظل يصلي ويدعي الله بالفرج حتى حدثت المعجزة واستعاد بصره.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.