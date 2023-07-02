مجهولون يعتدون على سفارة بيلاروسيا في هولندا

اعتدي مجهولون اليوم الأحد، على مبنى سفارة بيلاروسيا في مدينة لاهاي في هولندا دون معرفة الفاعلين.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آثار التخريب من قبل مجهولين قاموا بتكسير النوافذ، وبالكتابة والرسم على الجدران، واعتقلت السلطات الهولندية شخصا مشتبها به ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

وأكدت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان على موقعها الرسمي، وقوع عمل تخريبي ضد مبنى السفارة في هولندا، دن الإدلاء بتفاصيل.



وقالت وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد "بيلتا": "نعم، نؤكد عمل التخريب ضد مبنى السفارة البيلاروسية في هولندا".