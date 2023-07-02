قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي وفيوتشر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع فيوتشر، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم في تمام الثامنة والنصف مساءً على ستاد الأهلي وي السلام.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي وفيوتشر

التقى الفريقان في 3 مباريات من قبل، حيث انتصر الأهلي في مباراة، وتعادل الفريقان في لقاءين.

المباراة الأولى بين الفريقين كانت في عام 2021، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

آخر مواجهات الفريقين كانت في الدور الأول من النسخة الحالية لبطولة الدوري، وانتهت المباراة بالتعادل 1–1.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة عن طريق، علي معلول وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.