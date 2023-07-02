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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوكراني كبير يوبخ الغرب بسبب فشل الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار سابق للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الغرب فشل في تزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة لتحقيق تقدم كبير في هجومها المضاد.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، أصدر أريستوفيتش توبيخا صارخا لداعمي كييف الغربيين، محذرا من أن التأخير في شحنات الأسلحة يسمح لروسيا بكسب الوقت لتعزيز قدراتها العسكرية.

وأضاف أن الغرب لديه “الكثير من الأسئلة لحلفائنا الأحباء”.

وقال أريستوفيتش: “لماذا أعدتم الهجوم المضاد بهذه الطريقة وأعطيتم هذه الكمية من الأسلحة؟… ربما كنت تقودنا نحو المفاوضات منذ البداية؟"

وأضاف أن “هناك شكوى أخرى تتمثل في تأخر شحنات الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا… إذا تمت الموافقة على طائرات إ-16 بشكل أساسي، مع تدريب الطيارين الجاري بالفعل، فلماذا ستصل في أكتوبر أو نوفمبر، أو حتى في عام 2024، ولماذا لم يتم توفيرها في مايو قبل الهجوم المضاد الحاسم؟”.

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كما علق أريستوفيتش على التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، قائلا: “الفهم العميق من قبل القائد الأمريكي هزني حتى النخاغ… السؤال الوحيد المتبقي هو هو: أين هي المساعدة العسكرية المطلوبة لإنجاز المهام؟”

زيلينسكي الغرب أوكرانيا الهجوم المضاد

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