تكليف محمد السيد نصار مديرا عاما للإدارة العامة لشئون المساجد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد قرارًا وزاريًّا بتكليف الدكتور محمد السيد إبراهيم محمد نصار بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون المساجد ، وتكليف الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمار بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بديوان عام الوزارة.

يتفقد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، ظهر غد الاثنين مجزر البساتين بالقاهرة، للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف والتي تتم تحت إشراف شرعي وبيطري كامل بمراحلها المختلفة .

وبدأ التوزيع غدًا بمحافظتي القاهرة والجيزة.



كما يشهدان انطلاق عملية توزيع لحوم الأضاحي، والتي ستنطلق غدًا الاثنين بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويتبعهما التوزيع تباعًا بجميع محافظات الجمهورية.