ثلاثة عروض تركية تطلب أحمد سيد زيزو

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن اهتمام ثلاثة أندية تركية بالحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن أندية أضنة ديمرسبور وطرابزون سبور وبيشكتاش، يرغبون في الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة بعد تألقه مع الفريق الأبيض.

وشدد المصدر على أن قيمة العروض تصل إلى 4 ملايين يورو حال موافقة الزمالك على اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط اللاعب بعقد مع الزمالك ممتد لموسمين أخرين بخلاف الموسم الجاري ويرفض مسؤولو الأبيض فكرة التفريط في رحيله خاصة وأنه من أبرز عناصر الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.