بعد منشور الخروف .. إطلالات مثيرة لـ رضوى الشربينى

أثار خبر تحويل الإعلامية رضوي الشربيني للتحقيق جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا وهو ما جعلها سبب تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.



اعتادت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مماجعلها محط اهتمام متابعيها.



وتتميز رضوى الشربينى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد رضوى الشربينى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها

وكتبت رضوي منشور في عيد الأضحى بصورة لها من برنامجها وقالت مش فاهمه ليه البنات مش بتحب تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه وأثار المنشور جدلا كبيرا.

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