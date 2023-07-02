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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تستجيب لشكوى ابنة شقيق العقاد بعد سقوط نخلة بحديقة منزله

شكوي مبادرة صوتك
شكوي مبادرة صوتك مسموع

تلقت مبادرة "صوتك مسموع"  بوزارة التنمية المحلية شكوى من السيدة عبير العقاد ابنة شقيق الأديب الراحل عباس محمود العقاد بعد سقوط نخلة داخل حديقة منزل العقاد بحى مصر الجديدة بالقاهرة والتى تسببت فى قطع التيار الكهربائى وسقوط أعمدة الإنارة .

وجه على الفور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتواصل مع المسئولين بمحافظة القاهرة لحل المشكلة وإنهاء الشكوى ، حيث قام حى مصر الجديدة بالتنسيق مع إدارة الحدائق وشركة النظافة والتجميل المسئولة عن جمع ونقل المخلفات والجهات المعنية الآخري برفع النخلة وإصلاح الإنارة وإعادة التيار الكهربائى وحل المشكلة .

من جانبها ، تقدمت إبنة شقيق الأديب الراحل بالشكر للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وحى مصر الجديدة ومسئولي مبادرة " صوتك مسموع " لسرعة التحرك والإستجابة للشكوى،كما توجهت السيدة عبير العقاد إلى مقر حي مصر الجديدة لتقديم الشكر لرئيس الحى  اللواء حسام لبيب وجميع العاملين على سرعة الاستجابة للشكوي .

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وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية صوتك مسموع منزل العقاد

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