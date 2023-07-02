أبلغ مرتزقة أمريكيون، ممن قاتلوا إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، الصحافة الغربية عن الوضع الصعب في الجبهة والمعارك الشرسة.

وبحسب العسكري ديفيد برامليت، الذي يحمل لقب "بام"، فإن "الصراع الأوكراني أسوأ بكثير من الحرب في العراق وأفغانستان اللتين شارك فيهما هو الآخر".

أسوأ يوم في أفغانستان والعراق يعتبر يوما هادئا في أوكرانيا.

واعترف المرتزقة بأنه "فوجئ بمستوى التدريب المنخفض لمعظم العسكريين الأوكرانيين".

وشارك أوفنبيكر، وهو أحد أفراد مشاة البحرية، الذي انضم قبل عدة سنوات إلى ما يسمى بالفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية، انطباعاته عما كان يحدث في الجبهة.

وأضاف أوفنبيكر أنه "نظرًا لتجربته في أوكرانيا، فقد ثانى أصدقاءه عن الانضمام إلى المرتزقة، الذين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".