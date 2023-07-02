عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرتزقة أمريكيون: الصراع في أوكرانيا أسوأ كثيرا من الحرب في العراق وأفغانستان

مرتزقة امريكية
مرتزقة امريكية

أبلغ مرتزقة أمريكيون، ممن قاتلوا إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، الصحافة الغربية عن الوضع الصعب في الجبهة والمعارك الشرسة.
وبحسب العسكري ديفيد برامليت، الذي يحمل لقب "بام"، فإن "الصراع الأوكراني أسوأ بكثير من الحرب في العراق وأفغانستان اللتين شارك فيهما هو الآخر".
أسوأ يوم في أفغانستان والعراق يعتبر يوما هادئا في أوكرانيا.
واعترف المرتزقة بأنه "فوجئ بمستوى التدريب المنخفض لمعظم العسكريين الأوكرانيين".

وشارك أوفنبيكر، وهو أحد أفراد مشاة البحرية، الذي انضم قبل عدة سنوات إلى ما يسمى بالفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية، انطباعاته عما كان يحدث في الجبهة.

وأضاف أوفنبيكر أنه "نظرًا لتجربته في أوكرانيا، فقد ثانى أصدقاءه عن الانضمام إلى المرتزقة، الذين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

جريمة وحشية.. وفاة فتاة بعد تعرضها للاعتداء في لبنان

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

موضوعات متعلقة

مقتل شخصين وإصابة 28 بإطلاق نار جماعي في بالتيمور

الداخلية الفرنسية : 719 حالة اعتقال في اليوم الخامس للاحتجاجات

رئيس كوريا الجنوبية يطلب من وزارة التوحيد التساهل مع الشمال

صفقات تجارية بـ 6 مليارات دولار بين العراق والإمارات والسعودية

بالسجن والغرامة .. حكومة باريس تهدد آباء المحتجين

سماع دويّ انفجارات في ثكنة عسكرية بـ عدن

القوات الروسية تصد محاولة هجوم مضاد أوكراني حول باخموت

موجة من إلغاء الحجوزات .. مقتل الشاب نائل يضرب قطاع السياحة في فرنسا

ترشيحاتنا

"انهيار أمام أعيننا".. إعلان مفاجئ من روسيا بشأن احتجاجات فرنسا

التنمية المحلية تستجيب لشكوى ابنة شقيق العقاد بعد سقوط نخلة بحديقة منزله

لعنة الفيزياء.. إصابة 3 طلاب بالإعياء في لجان الامتحانات ببني سويف

مرتزقة أمريكيون: الصراع في أوكرانيا أسوأ كثيرا من الحرب في العراق وأفغانستان

ماذا قال حجاج الجمعيات الأهلية عن العملية التنظيمية والخدمات المقدمة؟.. صور

بسبب قرار بايدن .. العالم على حافة الإبادة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستراليا أول دولة تعتمد مواد مخدرة مستخلصة من الفطر السحري لعلاج الاكتئاب

الرجالة مش طايقاها .. كيف رد الجمهور على تصريح الخروف لرضوى الشربينى؟

أعشاب طبيعية لعلاج تنميل الأطراف.. وداعا لخدر اليدين والقدمين في الصباح

الوجه المظلم لفرنسا يجبر الشباب على الدخول في حالة حرب مع الحكومة .. صور

فيديو

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

إيقاف رضوى الشربيني.. قصة بوست الخروف وإهانة الرجال وcbc تحيلها للتحقيق

نهاية الزيجة رقم 12.. رجال في حياة غادة عبد الرازق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ