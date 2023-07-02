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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار العملات العربية أمام الجنيه الأحد 2 يوليو

استقرار أسعار العملات
استقرار أسعار العملات العربية في مصر

استقرت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 2 يوليو 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر. 

أسعار العملات العربية

وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأحد فى البنك  الأهلي كالاتي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد أعلى العملات العربية سعرا 100.11جنيه للشراء و 100.38جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي  عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وسجلت العملات العربية ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد أعلى العملات العربية سعرا 100.11جنيه للشراء و 100.38جنيه للبيع .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.31جنيه للشراء و 100.74جنيه للبيع .  

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو  8.22 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

العملات العربية الريال السعودى أسعار الدينار الكويتي الدرهم الاماراتى جنيه

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