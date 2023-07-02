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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تستقبل 67 استفسارا و37 شكوى في سادس أيام الإجازة

صدى البلد

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال المتابعة والتواصل المستمر، في اليوم السادس من الإجازة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد، فضلا عن ضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين خلال فترة الإجازة.

 

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة،  إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الاجازة وحتى الآن حوالي ٤٢٢ استفسارا، فضلا عن ١٨٠  شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم الأحد، سادس أيام الإجازة،  ٦٧ استفسارا، و ٣٧ شكوى تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية الممثلة في الغرفة، فضلا عن مديريات الزراعة بالمحافظات.


وأضاف أن الموضوعات التي شملتها استفسارات المواطنين تمثلت في: التدريب لطلاب كليات الزراعية، حماية الأراضي، الاصلاح الزراعي،  مكافحة الآفات، منافذ البيع التابعة للوزارة، مشروعات الإنتاج الحيواني، موضوعات الطب البيطري، الأسمدة، وكارت الفلاح.

 

وفي سياق متصل تفقد عددا من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أعمال ومشروعات الهيئة والجمعيات التابعة لها بمحافظة البحيرة، فضلا عن تفقد سير العمل وتنفيذ التكليفات فيما يتعلق بالتواصل والمتابعة خلال فترة الإجازة.


وشملت الزيارة المرور على مناطق الخزان، دمنهور، كفر الدوار، ابوحمص، وجبارس، والمرور على الجمعيات والمناطق وغرف العمليات المشكلة بالمناطق والمديرية ومراجعة أعمالهم، فيما يتعلق بالتفاعل مع الشكاوى المبلغة، وموقف الاسمدة والمبيدات، واعمال المكافحة، والمرور على زراعات القطن، وتنفيذ أعمال الحصر والتدقيق.


وكشفت وزارة الزراعة عن أنه تم بالتنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف، ومديريتي الزراعة بدمياط، والدقهلية، شن حملة للمرور على مصانع ومتاجر الاعلاف وإضافتها، بالمحافظتين، للتأكد من توافر الخامات والاعلاف، وتصنيع الاعلاف طبقا التسجيلات معتمده من الوزارة، فضلا عن تراخيص المصانع، والتأكد من عدم تخزين الخامات من الذره والصويا أو الاعلاف وحجبها عن السوق بغرض زيادة أسعارها.

 

وتستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شكاوى واستفسارات المواطنين، خلال فترة الإجازة، على أرقام الخط الساخن : ١٥٥٠٠ ، و ١٩٥٦١، من الساعة ١٠ صباحا وحتى ٤ مساءا، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب ٠١١١١٨٦٦٧١٠.

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