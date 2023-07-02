لأول مرة .. بريطانيا وأوروبا تعتزمان انتهاك الاتفاق النووي الإيراني

أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، بأن بريطانيا ودول أوروبا تعتزم انتهاك الاتفاق النووي الإيراني لأول مرة بسبب الإمداد المزعوم للطائرات بدون طيار لروسيا.

وأوضحت “الجارديان”، أنه "من المتوقع أن تعلن بريطانيا والقوى الأوروبية الأخرى عن خطط لانتهاك الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لأول مرة عندما تؤكد أنها لن ترفع العقوبات عن استخدام طهران للصواريخ في أكتوبر من هذا العام، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الأساس المنطقي الذي استشهد به الدبلوماسيون الأوروبيون والبريطانيون يشمل بيع إيران للطائرات بدون طيار إلى روسيا.

وفي وقت سابق، قالت ماو نينج، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن الاتفاق الشامل حول الملف النووي الإيراني إنجاز مهم للدبلوماسية المتعددة الأطراف.

وأكدت ماو نينج، خلال مؤتمر صحفي، أن استعادة التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة من خلال الحوار والتفاوض هي الطريقة الصحيحة والفعالة لحل القضية النووية الإيرانية.

وأضافت، منذ العام الماضي، توقفت المفاوضات بشأن استئناف تنفيذ الاتفاق الشامل ومن جانبها تحافظ الصين على اتصالات وثيقة مع الأطراف المعنية، وتحث جميع الأطراف على تكثيف الجهود الدبلوماسية، وتدفع خطة العمل الشاملة المشتركة إلى المسار الصحيح، وتحافظ على النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعزز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.