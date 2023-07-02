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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلب شرس يفترس معلمة بحي الساحل

كلب شرس
كلب شرس

شهدت منطقة الساحل بمحافظة القاهرة واقعة مؤسفة بعدما قام كلب شرس بافتراس معلمة وكاد أن ينهي حياتها وأصابها بإصابات بالغة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الساحل اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها " سماح ج" تعمل مدرسة   مصابة باصابات بالغة إثر قيام كلب شرس بالتعدي عليها بشارع البراد بدائرة قسم شرطة الساحل. 


وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي مكان الواقعه وبالفحص تبين صحة الواقعة. 

شرطة الساحل


ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط صاحب الكلب للتحقيق معه. 


وتحرر عن ذلك المحضر برقم 8122 جنح قسم الساحل وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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