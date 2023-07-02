محلل فني: كولر طور أداء لاعبي الأهلي وحمى الشحات من الرحيل

أثنى أحمد نجيب المحلل الفني، على أداء السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق منذ وصوله.

وتابع نجيب خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "كولر على المستوى الفني لا خلاف عليه، ولكن بعيد عن الفنيات المدير الفني، متزن في تصريحاته الإعلامية وتطويره للاعبين".

وأضاف أحمد نجيب: "المدير الفني طور من أداء كريم فؤاد قبل إصابته، وأعاد بيرسي تاو لمستواه الفني بعد منحه الثقة المفقودة، بالإضافة إلى تطوير مستوى حسين الشحات الذي كان بعيدًا تمامًا عن مستواه، وكان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، لولا أنه ساعده في عودة مستواه السابق وحماه من المغادرة وتم تجديد عقده".