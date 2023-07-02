خبير اقتصادي: الثقة المتبادلة بين الرئيس والشعب أحد أسباب تحقيق النمو.. فيديو

عدد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أبرز العوامل التي ساعدت الدولة على تحقيق نمو اقتصادي بعد ثورة 30 يونيو.

وقال "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية على "إكسترا نيوز"، إن الوضوح والصدق والشفافية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، هي العوامل الأساسية التي ساعدت الدولة المصرية على تحقيق نمو كبير في جميع المجالات بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف أنه كان هناك ثقة متبادلة بين الرئيس والشعب في أن الشعب سيتحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان صعبًا جدًا على المواطنين في الفترة ما بين 2016 و2019، مُشيرًا إلى أن الشعب كان على ثقة تامة في الرئيس السيسي بأنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لجعل المواطنين يعيشون حياة أفضل.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذه الثقة كانت الأساس الذي تم من خلاله تشخيص المشكلة الاقتصادية في الدولة، وكانت هذه المشكلة مُركبة، حيث كان هناك تأخر في تطوير هياكل الاقتصاد المصري منذ السبعينيات.