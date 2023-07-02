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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف .. كل ما تريد معرفته عن وقود الطيران المستدام

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان وقود الطيران المستدام.

وأوضح الانفوجراف أن وقود الطيران المستدام: sustainable aviation fuel                  
 هو نوع من الوقود الحيوي مصنوع من مواد نباتية أو حيوانية بدلا من الوقود الأحفوري، مما يساعد شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري من عملياتها بحلول عام 2050. ويقولون إن SAF يمكن أن تساعدهم في خفض انبعاثاتهم بنسبة 65٪. 


واشار إلى أنه تعد الرحلات الجوية من المصادر الضخمة للانبعاثات، ولكن يمكن لشركات الطيران خفض بصماتها الكربونية من خلال التحول إلى وقود الطيران المستدام (SAF).

كما نشر انفوجراف بعنوان "حركة صفر نفايات أسلوب حياة صديق للبيئة" موضحا ان نمط حياة بلا نفايات، يهدف إلى تقليل كمية النفايات التي ينتجها الأشخاص على أساس يومي. والغرض الأساسي من نمط الحياة هذا هو الالتزام بإرسال أقل قدر ممكن من النفايات إلى مكبات النفايات.

لافتا ان الشخص يتبنى أسلوب حياة جديد، بحيث يتم تقليل الكمية التي يستهلكها إلى الحد الأدنى؛ مما يقلل من تأثير الأشخاص على البيئة، فمن خلال الانتباه لما نستهلكه، يمكن تقليل كمية النفايات التي ننتجها، وتلك أفضل صورة ممكنة للحياة.


 

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