طارق الشناوي: تامر حسني أكتر مطرب لديه مشروع سينمائي بعد عبدالحليم حافظ

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن فيلم "تاج" للفنان تامر حسني، قائلا: "تامر حسني أكثر مطرب لديه مشروع سينمائي بعد عبدالحليم حافظ".

وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "تامر حسني لديه مشروع ومصر عليه وكل سنة بيعمل فيلم وكل سنة أفلامه بتنجح"، موضحا: "تامر حسني أما بينتج افلامه بينتجها لأنها بتجيب إيرادات له".

واشار الناقد الفني طارق الشناوي، : "تامر حسني ممثل موهوب وعليه أن يفتح الباب لأفكار أخرى"، مؤكدا: "تامر حسني حريص على وجود مشروع سينمائي له موازي كمطرب ويمتلك موهبة فن الأداء ولديه حضور وخفة دم".



واسترسل: "النجم هو الذي يستطيع جذب الجمهور وتحقيق إيرادات ترفع من رصيد الأفلام والسينما.. والسينما المصرية طوال تاريخها تقوم على فكرة فيلم النجم"، موضحا: "فيلم بيت الروبي من أعلى الأفلام التي حققت ايرادات في تاريخ مواسم الأعياد على مدار تاريخ السينما المصرية".