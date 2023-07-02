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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طارق الشناوي: تامر حسني أكتر مطرب لديه مشروع سينمائي بعد عبدالحليم حافظ

تاج
تاج

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن فيلم "تاج" للفنان تامر حسني، قائلا: "تامر حسني أكثر مطرب لديه مشروع سينمائي بعد عبدالحليم حافظ".

وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "تامر حسني لديه مشروع ومصر عليه وكل سنة بيعمل فيلم وكل سنة أفلامه بتنجح"، موضحا: "تامر حسني أما بينتج افلامه بينتجها لأنها بتجيب إيرادات له".

 

واشار الناقد الفني طارق الشناوي، : "تامر حسني ممثل موهوب وعليه أن يفتح الباب لأفكار أخرى"، مؤكدا: "تامر حسني حريص على وجود مشروع سينمائي له موازي كمطرب ويمتلك موهبة فن الأداء ولديه حضور وخفة دم".
 

 

واسترسل: "النجم هو الذي يستطيع جذب الجمهور وتحقيق إيرادات ترفع من رصيد الأفلام والسينما.. والسينما المصرية طوال تاريخها تقوم على فكرة فيلم النجم"، موضحا: "فيلم بيت الروبي من أعلى الأفلام التي حققت ايرادات في تاريخ مواسم الأعياد على مدار تاريخ السينما المصرية".

 

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