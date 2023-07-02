إلغاء هدفين.. الأهلي وفيوتشر يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول بين فريقي الأهلي وفيوتشر بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا علي ملعب we السلام في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المباراة

وأرسل القندوسي عرضية رائعة من الناحية اليسري ولكن تصدي لها جنش قبل الوصول لمحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 3.

وتوغل بيرسي تاو من الناحية اليمني وسدد كرة قوية ولكن تصدى لها جنش على مرتين في الدقيقة 7.

وألغى حكم المباراة هدفا لصالح فيوتشر عن طريق أحمد عاطف بداعي التسلل في الدقيقة 11 .

واستطاع محمد هاني تهديد مرمي فيوتشر بتسديدة صاروخية أرضية ولكن تصدي لها جنش ببراعة وحولها لركلة ركنية في الدقيقة 37.

وجاء هدف النادي الأهلي الملغي في الدقيقة 39، بعد عرضية رائعة من علي معلول ليتابعها ياسر إبراهيم ولكن تدخل الفار وقرر وجود حالة تسلل علي التونسي.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمد هاني - ياسر إبراهيم.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

يدخل الأهلي مباراة الليلة أمام فيوتشر وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة، علمًا أنه فاز على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الماضية.