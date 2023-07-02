بعد غرق طفل..إيقاف العمل بنظام الفترات الحرة بحمامات السباحة بالقليوبية

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الاحد قرارا بإيقاف العمل بنظام الفترات الحرة بحمامات السباحة وعقد اجتماع مع المستثمرين ومسؤولى حمامات السباحة لوضع ضوابط للتشغيل فى ضوء الإرشادات والضوابط وكود التشغيل الوارد من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والانقاذ .

وقال أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تلاحظ خلال المتابعة المكثفة لانشطة مراكز الشباب أثناء احتفالات عيد الأضحى وخلال الفترة السابقة ،فيما يخص أنشطة حمامات السباحة حيث تلاحظ وجود كثافة عددية من الرواد أثناء الفترات الحرة أيام الاجازات والمناسبات مع قلة عدد المشرفين والمنقذين مما قد يؤدى لحدوث أى إصابات أو حوادث غرق .

وأضاف الصبروط بأنه تم تكليف مديري الادارات الفرعية والمتابعين من خلال تنفيذ جواات متابعة مكقفة لاخطار المستثمرين ومسئولى حمامات السباحة ومديري المراكز بالالتزام بقرار ايقاف العمل بنظام الفترات الحرة بحمامات السباحة مع تحمل المسئولين عن ادارة وتشغيل حمامات السباحة المسئولية كاملة فى حالة مخالفات التعليمات .

ويذكر ان القرار تضمن تحديد موعد لعقد اجتماع مع المستثمرين ومسئولى التشغيل ومديري المراكز ، خلال الأسبوع الحالى ، لوضع آليات لتشغيل الفترات الحرة خلال الفترة القادمة فى ضوء الإرشادات والضوابط وكود التشغيل الوارد من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والانقاذ .