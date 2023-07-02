عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد غرق طفل..إيقاف العمل بنظام الفترات الحرة بحمامات السباحة بالقليوبية

حمام سباحة
حمام سباحة

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الاحد قرارا بإيقاف العمل بنظام الفترات الحرة بحمامات السباحة وعقد اجتماع مع المستثمرين ومسؤولى حمامات السباحة لوضع ضوابط للتشغيل فى ضوء الإرشادات والضوابط وكود التشغيل الوارد من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والانقاذ .

العناية الإلهية تنقذ ملاحظ خلال امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

غياب 485 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة في القليوبية

وقال أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تلاحظ خلال المتابعة المكثفة لانشطة مراكز الشباب أثناء  احتفالات عيد الأضحى وخلال الفترة السابقة ،فيما يخص أنشطة حمامات السباحة حيث تلاحظ وجود كثافة عددية من الرواد أثناء الفترات الحرة أيام الاجازات والمناسبات مع قلة عدد المشرفين والمنقذين مما قد يؤدى لحدوث أى إصابات أو حوادث غرق .
وأضاف الصبروط بأنه تم تكليف مديري الادارات الفرعية والمتابعين من خلال تنفيذ جواات متابعة مكقفة لاخطار المستثمرين ومسئولى حمامات السباحة ومديري المراكز بالالتزام بقرار ايقاف العمل بنظام الفترات الحرة بحمامات السباحة مع تحمل المسئولين عن ادارة وتشغيل حمامات السباحة المسئولية كاملة فى حالة مخالفات  التعليمات .
ويذكر ان القرار تضمن تحديد موعد لعقد اجتماع مع المستثمرين ومسئولى التشغيل ومديري المراكز ، خلال الأسبوع الحالى ، لوضع آليات لتشغيل الفترات الحرة خلال الفترة القادمة فى ضوء  الإرشادات والضوابط وكود التشغيل الوارد من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والانقاذ .

القليوبية مديرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية حمامات السباحة مديري الادارات الفرعية والمتابعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

الحقوا نفسكم.. أحمد موسى يحذر هؤلاء على الهواء.. شاهد

زيزو في الصدارة.. تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري

موضوعات متعلقة

العناية الإلهية تنقذ ملاحظ خلال امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

غياب 485 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة في القليوبية

أول تعليق من رياضة القليوبية بشأن غرق طفل داخل حمام السباحة

تشكيل لجنة لفحص واقعة غرق طالب في حمام سباحة بالقليوبية

ترشيحاتنا

خبير تحكيمي: هدف الأهلي الملغي بفيوتشر فيه شك كبير

قتال شرس .. الدفاع الأوكرانية تقر بتقدم الجيش الروسي على 4 محاور

كيفية تحصين البيت بالملح الخشن ..هل ورد في الشرع الشريف؟

الأزمات الاقتصادية تهدد ملايين العاملين بالتسريح.. تعرف على أبرز ضحايا الشركات الكبرى

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

فاز بنوبل عام 1946.. محطات مؤثرة في حياة الكاتب الألماني هيرمان هسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سيارة مكشوفة .. شاهد حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

بالحمالات.. ياسمين رئيس تثير الجدل على البحر

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

بشعر مبلل وكاش مايوه.. الهام شاهين و إيناس الدغيدي يثرن الجدل

فيديو

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ