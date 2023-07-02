خبير تحكيمي: هدف الأهلي الملغي بفيوتشر فيه شك كبير

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي السابق، أن هدف فيوتشر الملغي في شباك الأهلي، لا خلاف عليه واللعبة سهلة، وأحمد توفيق كان تمركزه صحيحا.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "حكم الڤار أكد على قرار الحكم المساعد، من غير اللجوء إلى زووم، وهو صحيح ولا تستدعي لاستخدام الزووم، وأحمد عاطف لاعب فيوتشر سبق بجزء من جسمه".

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح: "هدف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي فيه شك كبير، خاصةً أن الصورة من غير خطوط وبالعين المجردة هو إلغاء صحيح بسبب وقوف علي معلول في وضع متسلل، ولكن وضع النقط في تقنية الفيديو كان غير مُقنع والحكم المساعد أقر بصحته وكان لا بد من الاتخاذ بقراره خاصةً أنه هو المتمركز بشكل جيد والهدف ليس تسلل".

واختتم الخبير التحكيمي: "لقطة الشد بين كهربا ولاعب فيوتشر في الدقيقة السادسة من المباراة، هي اللقطة السلبية الوحيدة في أداء محمود البنا حكم المباراة، وكان لا بد من احتساب خطأ للاعب كهربا وإنذار للمنافس".