كبار الإعلاميين والفنانين يقدمون واجب العزاء في المخرج إيهاب أبو زيد |صور

حرص عدد من نجوم الوسط الفني، على تقديم واجب في المخرج ايهاب ابو زيد، حيث حضر العزاء كل من محمد جمعة والفنانة أنوشكا والفنان حسام داغر والمخرجون شادى علي وأشرف فايق ومعتز وأحمد وأحمد وعلى إدريس.

ومن الإعلاميين الليثي حضر محمود مسلم ومريم أمين وحسن خضر وإبراهيم فايق وعبد الفتاح مصطفى ورامي الحلوانى وسامي عبد الراضى ومن اللاعبين إبراهيم سعيد و القباني.

يذكر أن إيهاب أبو زيد ، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم تصوير 1988 ، تتلمذ على يد كبار مديري التصوير مثل: طارق التلمساني ، ومحسن أحمد ، ومحسن نصر ، وسمير فرج.



عمل مصورا ثم مدير تصوير مع معظم مخرجي الإعلانات ، ثم اتجه للإخراج ، وكانت البداية من فكرته وإخراجه لبرنامج "من سيربح البنبون" تقديم أحمد حلمي.



جدير بالذكر أن إيهاب أبو زيد لديه أكثر من 20 عام من الخبرة في إدارة البرامج التليفزيونية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي طيلة مسيرته ، وشغل إيهاب أبو زيد مناصب مختلفة ، منها رئيس قناة النهار والرئيس التنفيذي لقناة DMC في ذلك الوقت ، ومدير إدارة الإنتاج الفني بشركة United Media Services Corporation.

BFF6A0A8-7817-4BE3-BA40-FACFE69C4E72

F65B90C5-BFAD-4AD0-8CAC-5309928A7283

3033A9CE-8CCC-4509-BF0C-603C9E050B4B

676F7834-B7AF-41E2-9BD9-A868C6046DDA

B23AF56A-47BB-404D-87B8-8320A09DE391

24E9E23B-3269-4F0A-A01F-949FC5524EEB

3664599E-8425-47A7-B9B7-CB1BDB81205B

67F1E949-BD1F-4E2D-B497-C302A069B7C4

F8559BF7-7708-4072-BC05-2F760130E134

F79C2CFF-1412-4054-BE24-AD0AB8374D8B

E5CCE4E6-A555-40DC-B149-53AD9908DA8C

04FAB4D5-04DF-4DC5-B332-D6AF1D61F126

7875C275-AAC0-4083-9A22-10218B4CD9D1

0CB7E4F7-BB92-4C71-997C-75ACFBCC35B1

DFA9F459-2BB8-4961-B097-9397F43B984D

AAD589B4-844E-4E70-B7D3-EEC81684E32B

59259630-4CB0-451A-98F3-B82576E106FA

0A54F82A-2975-4C5D-AFA9-55F186C9C09A

A77D5E17-4603-41D9-9E7D-C7FC8D2FD7EC

06656379-C6E8-4674-8C59-E93CE6C6DFF8

BBC9EC06-EB83-4CF3-B3BA-F1ECF3C1D9FA

DE1A2E6C-7308-4DA0-9A2D-AE3F6357DB26

56DDFE43-7F5C-4148-8D3B-D9A30B1A0EF6

3626A45D-22B2-4C96-A926-7793A4DB804F

D925CF2A-C3EE-42E4-A08E-C7EBAC6F9523

F733972E-F44E-4E0E-BFD9-2B4FA9E9B373

06FD82C4-A550-4450-9849-F70A287C8519

61FF7DCD-E9E2-4555-9B18-43F6190AFEEA