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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كبار الإعلاميين والفنانين يقدمون واجب العزاء في المخرج إيهاب أبو زيد |صور

صدى البلد

حرص عدد من نجوم الوسط الفني، على تقديم واجب في المخرج ايهاب ابو زيد، حيث حضر العزاء كل من محمد جمعة والفنانة أنوشكا والفنان حسام داغر والمخرجون شادى علي وأشرف فايق ومعتز وأحمد وأحمد وعلى إدريس. 

ومن الإعلاميين الليثي حضر محمود مسلم ومريم أمين وحسن خضر وإبراهيم فايق وعبد الفتاح مصطفى ورامي الحلوانى وسامي عبد الراضى ومن اللاعبين إبراهيم سعيد و القباني.

يذكر أن إيهاب أبو زيد ، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم تصوير 1988 ، تتلمذ على يد كبار مديري التصوير مثل: طارق التلمساني ، ومحسن أحمد ، ومحسن نصر ، وسمير فرج.

عمل مصورا ثم مدير تصوير مع معظم مخرجي الإعلانات ، ثم اتجه للإخراج ، وكانت البداية من فكرته وإخراجه لبرنامج "من سيربح البنبون" تقديم أحمد حلمي.

جدير بالذكر أن إيهاب أبو زيد لديه أكثر من 20 عام من الخبرة في إدارة البرامج التليفزيونية في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي طيلة مسيرته ، وشغل إيهاب أبو زيد مناصب مختلفة ، منها رئيس قناة النهار والرئيس التنفيذي لقناة DMC في ذلك الوقت ، ومدير إدارة الإنتاج الفني بشركة United Media Services Corporation.

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