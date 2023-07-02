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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة النمساوية تتخذ إجراءات لحماية البعثات الأوكرانية والروسية

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية

أعلن وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرج، أنه عقب محاولة التمرد في روسيا في 24 يونيو، اتخذت الحكومة النمساوية عددًا من الإجراءات لحماية البعثات الأوكرانية والروسية في البلاد.
 

وقال شالنبرج، اليوم الأحد، في مقابلة مع تلفزيون "أو آر إف": "لقد اتخذنا عددا من الإجراءات لحماية التمثيل الروسي والأوكراني هنا في النمسا، هذه مسؤوليتنا".
 

وأضاف: "في أحداث مثل محاولة التمرد في دولة كبرى أخرى، من مصلحة الدولة المضيفة ضمان "الأمن والاستقرار والسلام" في النمسا".

وأجرى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في 24 يونيو، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين.
 

وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".
 

وأضاف البيان: "استمرت المفاوضات طوال اليوم ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا".


وأعلن بريغوجين أن "أرتال قواته عادت أدراجها".
 

وإثر ذلك، تم إجهاض محاولة التمرد في البلاد، والتي بدأت قبل ساعات من الاتفاق على الاقتراح البيلاروسي

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