قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الأحد، إنه من غير المرجح أن تتمكن روسيا والغرب من الوصول إلى حل وسط.

وكتب مدفيديف، في مقال لصحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية، "لا أعرف ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل وسط. لست متأكدا. حتى الآن، تحاول الطبقة السياسية الغربية المتدهورة أخيرا زيادة المخاطر في رعب المهرجين الداميين… أنا لست متفائلا".

واستشهد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بكلمات أنطون تشيخوف كمثال: "الحياة، في الواقع، شيء بسيط للغاية، ويحتاج الشخص إلى بذل الكثير من الجهد لإفسادها”.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف مدفيديف، أوكرانيا "بأرض سانيكوف" المزعومة غير الموجودة على أرض الواقع مهما حاولت سلطات كييف والغرب إثبات العكس.

وكتب مدفيديف عبر “تيلجرام": “تثرثر الطغمة العسكرية الأوكرانية طوال الوقت، أن شرط المفاوضات الرئيسي هو الرجوع إلى حدود لم تكن موجودة في عام 1991”.

واضاف :"لكن في الواقع هذه حدود مناطق روسيا ومقاطعات الإمبراطورية الروسية، وليس أوكرانيا المزعومة".