قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الأحد، إنه لا يمكن كسر روسيا، حيث فشلت الجبهة المناهضة لـ موسكو، مشيرا إلى أن “المباراة النهائية ضد الغرب قريبة جدا بالفعل”.

وكتب مدفيديف، في مقال لصحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية: “اليوم، حتى قادة نظام كييف قد أدركوا أنه في حالة الصراع، لن يتم قبول “بانديروكراينا” في التحالف. وبالتالي، ومع ذلك، استنتاج بسيط جدا ومحزن: إذا لم يتم قبول الدول المتنازعة في حلف شمال الأطلسي، ثم الصراع سيكون دائما، لأن هذا هو مسألة وجود روسيا”.

وأضاف: “لذا فإن أسباب سخطهم واضحة. لا يمكن كسر روسيا، فشلت الجبهة المناهضة لروسيا. ولا يتعلق الأمر بالسياسة، ولا يتعلق بالاستراتيجية، ولا يتعلق حتى بالتكتيكات. كل ما في الأمر أن المباراة النهائية قريبة جدا بالفعل. لقد حانت الساعة".

تعليق العلاقات الدبلوماسية مع فنلندا وبولندا ودول البلطيق وبريطانيا

كما أشار مدفيديف، إلى أن روسيا يمكن أن تعلق مؤقتا العلاقات الدبلوماسية مع فنلندا وبولندا ودول البلطيق وبريطانيا.

وأضاف: "سيكون من الأفضل تعليق العلاقات الدبلوماسية مؤقتا مع فنلندا وما شابهها، مثل بولندا ودول البلطيق وبالطبع بريطانيا، أو على الأقل خفض مستواها في الوقت الحالي".