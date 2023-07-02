عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم.. تحذير عاجل لـ روسيا من نهاية العالم النووية

روسيا
روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الأحد، إن نهاية العالم النووية ليست ممكنة فحسب، بل محتملة أيضا.

وكتب مدفيديف، في مقال لصحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية: “واحدة من الطرق لحل المواجهة في العالم  هي الحرب العالمية الثالثة. لكن من الواضح أنها سيئة، لأن الفائزين لا يضمنون تحقيق المزيد من الازدهار على الإطلاق، كما حدث بعد الحروب العالمية السابقة. على الأرجح ، لن يكون هناك فائزون”.

وشدد على استحالة اعتبار العالم الذي جاء فيه الشتاء النووي انتصارا، حيث ما يزيد عن مليون مدينة في حالة خراب، حيث لا توجد كهرباء، فضلا عن موت عدد كبير من الناس من جراء الانفجار وموجة الصدمة، والإشعاع الخفيف، والإشعاع المخترق، والتلوث الإشعاعي، حيث تسود الأوبئة والمجاعات المروعة.

وأضاف في: ”هنا سألاحظ شيئا واحدا لا يحب السياسيون من جميع المشارب الاعتراف به: مثل هذه الرؤيا ليست ممكنة فحسب، بل محتملة أيضا".

ومنذ قليل، قال مدفيديف، إنه  لا يمكن كسر روسيا، حيث فشلت الجبهة المناهضة لـ روسيا، مشيرا إلي أن “المباراة النهائية ضد الغرب قريبة جدا بالفعل”.

وأضاف: “اليوم، حتى قادة نظام كييف قد أدركوا أنه في حالة الصراع، لن يتم قبول “بانديروكراينا” في التحالف. وبالتالي، ومع ذلك، استنتاج بسيط جدا ومحزن: إذا لم يتم قبول الدول المتنازعة في حلف شمال الأطلسي، ثم الصراع سيكون دائما، لأن هذا هو مسألة وجود روسيا”.

غير مبشر.. إعلان صادم من روسيا بشأن التوصل إلي تسوية مع الغرب

الفاتيكان: لا خطة لبدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

وأوضح: “لذا فإن أسباب سخطهم واضحة. لا يمكن كسر روسيا، فشلت الجبهة المناهضة لروسيا. ولا يتعلق الأمر بالسياسة، ولا يتعلق بالاستراتيجية، ولا يتعلق حتى بالتكتيكات. كل ما في الأمر أن المباراة النهائية قريبة جدا بالفعل. لقد حانت الساعة".

كما أشار مدفيديف، إلي أن روسيا يمكن أن تعلق مؤقتا العلاقات الدبلوماسية مع فنلندا وبولندا ودول البلطيق وبريطانيا.

وأضاف: "سيكون من الأفضل تعليق العلاقات الدبلوماسية مؤقتا مع فنلندا وما شابهها، مثل بولندا ودول البلطيق وبالطبع بريطانيا، أو على الأقل خفض مستواها في الوقت الحالي".

الحرب العالمية الثالثة نهاية العالم النووية روسيا مدفيديف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

موضوعات متعلقة

السعودية.. بيان عاجل من المرور بشأن تسجيل ملكية السيارات المباعة

غير مبشر.. إعلان صادم من روسيا بشأن التوصل إلي تسوية مع الغرب

السعودية..بيان عاجل من البنك المركزي بشأن إنفاق زوار المملكة خلال 3 أشهر

أوكرانيا: نتوقع تلقي مليار دولار من صندوق النقد الدولي بنهاية العام

بيان مفاجئ .. شولتس يكشف حقيقة اقتراب أوكرانيا من الانضمام لـ الناتو

قتال شرس .. الدفاع الأوكرانية تقر بتقدم الجيش الروسي على 4 محاور

الفاتيكان: لا خطة لبدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

بيان عاجل من بيلاروس بشأن استضافة مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ترشيحاتنا

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

القومي لحقوق الإنسان: مصر شهدت نقلة غير مسبوقة بالملف بعد 30 يونيو

سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

تفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

جاك دورسي يخرج عن صمته ويعقب على قرارات إيلون ماسك بتقييد مشاهدة التغريدات

بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية بالعلوم .. عبد الحارث: كنت في منتهى السعادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ