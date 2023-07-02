إعلان صادم.. تحذير عاجل لـ روسيا من نهاية العالم النووية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الأحد، إن نهاية العالم النووية ليست ممكنة فحسب، بل محتملة أيضا.

وكتب مدفيديف، في مقال لصحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية: “واحدة من الطرق لحل المواجهة في العالم هي الحرب العالمية الثالثة. لكن من الواضح أنها سيئة، لأن الفائزين لا يضمنون تحقيق المزيد من الازدهار على الإطلاق، كما حدث بعد الحروب العالمية السابقة. على الأرجح ، لن يكون هناك فائزون”.

وشدد على استحالة اعتبار العالم الذي جاء فيه الشتاء النووي انتصارا، حيث ما يزيد عن مليون مدينة في حالة خراب، حيث لا توجد كهرباء، فضلا عن موت عدد كبير من الناس من جراء الانفجار وموجة الصدمة، والإشعاع الخفيف، والإشعاع المخترق، والتلوث الإشعاعي، حيث تسود الأوبئة والمجاعات المروعة.

وأضاف في: ”هنا سألاحظ شيئا واحدا لا يحب السياسيون من جميع المشارب الاعتراف به: مثل هذه الرؤيا ليست ممكنة فحسب، بل محتملة أيضا".

ومنذ قليل، قال مدفيديف، إنه لا يمكن كسر روسيا، حيث فشلت الجبهة المناهضة لـ روسيا، مشيرا إلي أن “المباراة النهائية ضد الغرب قريبة جدا بالفعل”.

وأضاف: “اليوم، حتى قادة نظام كييف قد أدركوا أنه في حالة الصراع، لن يتم قبول “بانديروكراينا” في التحالف. وبالتالي، ومع ذلك، استنتاج بسيط جدا ومحزن: إذا لم يتم قبول الدول المتنازعة في حلف شمال الأطلسي، ثم الصراع سيكون دائما، لأن هذا هو مسألة وجود روسيا”.

وأوضح: “لذا فإن أسباب سخطهم واضحة. لا يمكن كسر روسيا، فشلت الجبهة المناهضة لروسيا. ولا يتعلق الأمر بالسياسة، ولا يتعلق بالاستراتيجية، ولا يتعلق حتى بالتكتيكات. كل ما في الأمر أن المباراة النهائية قريبة جدا بالفعل. لقد حانت الساعة".

كما أشار مدفيديف، إلي أن روسيا يمكن أن تعلق مؤقتا العلاقات الدبلوماسية مع فنلندا وبولندا ودول البلطيق وبريطانيا.

وأضاف: "سيكون من الأفضل تعليق العلاقات الدبلوماسية مؤقتا مع فنلندا وما شابهها، مثل بولندا ودول البلطيق وبالطبع بريطانيا، أو على الأقل خفض مستواها في الوقت الحالي".