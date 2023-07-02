أولى ابتدائي.. فاطمة عيد: حبي للغناء الشعبي بدأ من طفولتي.. فيديو

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة مساء اليوم الأحد، من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، سفيرة من سفراء الأغنية الشعبية النجمة فاطمة عيد وزوجها شفيق الشايب.

وكشفت الفنانة فاطمة عيد، عن بداية حبها للغناء الشعبي، قائلة: "حبي للغناء الشعبي بدأ من وأنا طفلة صغيرة في أولى ابتدائي، وكنت أقرأ القرآن وأغني وأمثل".

وأضافت: "في الأفراح عندنا كلها عائلات وكنا بنتجمع كثيرا، وكانوا بيجيبوا ليا كرسي أقف عليه وأغني".

وأشارت: "كنت بغني في البلد عنها وبدأت أتعرف هناك وكانوا بيطلبوني في الأفراح"، موضحة: "كنت بحب محمد طه، وكملت في معهد الموسيقى".