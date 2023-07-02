قولت هتجوزه من قبل ما أشوفه.. فاطمة عيد تكشف عن قصة حبها|فيديو

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة مساء اليوم الأحد، من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، سفيرة من سفراء الأغنية الشعبية النجمة فاطمة عيد وزوجها شفيق الشايب.

وتحدثت المطربة فاطمة عيد، عن قصة الحب التي جمعتها بشفيق الشايب، قائله: "إحنا بلديات لكن معرفتهوش غير في القاهرة"، لافتا: "كانت متجوز قبلي وكان مخلف".

وأضافت: "كان عندي مشكلة مع جيراني وزوج اختي اتعرف عليه، وجه قال لي مشكلتنا هتتحل، وقالي أنا عرفت ضابط من الشرقية من عندنا، وفيه حد كلمه وروحنا أنا وزوج اختي نقابله".

وأشارت: "قبل ما أشوفه أنا قولت لزوج أختي أنا هتجوزه، من قبل ما يشوفني ولا أشوفه"، مضيفه: "لما شوفنا بعض الموضوع خلص، واستمرينا مع بعض سنتين قبل الزواج".

وقال شفيق الشايب،: "زوجتي الأولى كانت بنت خالتي لكن مكنش فيه نصيب بينا وبين بعض، وكانت الحياة بيننا صعبة، وهو ما جعلني أنجذب لفاطمة عيد لأنني لقيتها ست هادية وظريفة وبلدياتي، وفلاحين زي بعض والكيميا واحدة".

وعلقت فاطمة عيد، قائله: "متجوزين بقالنا 50 سنة، ولم يزعلني مرة ولا خلاني أغضب منه".

