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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التعادل مع فيوتشر .. 33 مباراة للأهلي بدون هزيمة هذا الموسم

الأهلي
الأهلي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على تعادل النادي الاهلي اليوم مع فريق فيوتشر واستكماله لـ ٣٣ مباراة دون هزيمة.

وكتب طلعت من خلال حسابه على تويتر:"الاهلي يكمل ٣٣ مباراة محلية هذا الموسم بدون أي هزيمة في كل البطولات..

‏٢٧ فوزا و٦ تعادل .. سجل ٦١ هدفا وعليه ١٠ أهداف.

‏الأهلي في آخر ٢٠ مباراة في كل البطولات محليا وأفريقيا ١٧ فوزا و٣ تعادل وبدون أي هزيمة.

‏سجل ٣٩ هدفا ودخل مرماه ٣ أهداف فقط طوال ١٨٦٠ دقيقة !!

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري.

وبتلك النتيجة يحافظ النادي الأهلي على صدارة الدوري المصري برصيد 69 نقطة، وارتفع رصيد فيوتشر الى النقطة 58 محتلا المركز الثالث.

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