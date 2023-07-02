عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: التسويات المعقولة مع الغرب ممكنة في هذه الحالة فقط

روسيا
روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إن التسويات المعقولة بين روسيا والغرب ممكنة، ولكن فقط إذا تم أخذ مصالح موسكو في الاعتبار.

وكتب مدفيديف، في مقال لصحيفة “روسيسكايا جازيتا”، “في الواقع، نحن مستعدون للبحث عن حلول وسط معقولة، كما قال الرئيس روسيا بوتين وتكرارا".

وأضاف أن “التسويات ممكنة، ولكن مع فهم عدة نقاط أساسية”.

وشدد مدفيديف، على أنه "أولا وقبل كل شيء، يجب أن تؤخذ مصالحنا في الاعتبار إلى أقصى حد".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدفيديف، إنه  لا يمكن كسر روسيا، حيث فشلت الجبهة المناهضة لـ موسكو، مشيرا إلى أن “المباراة النهائية ضد الغرب قريبة جدا بالفعل”.

وكتب مدفيديف، في مقال لصحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية: “اليوم، حتى قادة نظام كييف قد أدركوا أنه في حالة الصراع، لن يتم قبول “بانديروكراينا” في التحالف. وبالتالي، ومع ذلك، استنتاج بسيط جدا ومحزن: إذا لم يتم قبول الدول المتنازعة في حلف شمال الأطلسي، ثم الصراع سيكون دائما، لأن هذا هو مسألة وجود روسيا”.

ميدفيديف: نهاية العالم النووية ليست ممكنة فحسب بل محتملة أيضا

حانت الساعة.. مدفيديف: المباراة النهائية ضد الغرب قريبة جدا

وأضاف: “لذا فإن أسباب سخطهم واضحة. لا يمكن كسر روسيا، فشلت الجبهة المناهضة لروسيا. ولا يتعلق الأمر بالسياسة، ولا يتعلق بالاستراتيجية، ولا يتعلق حتى بالتكتيكات. كل ما في الأمر أن المباراة النهائية قريبة جدا بالفعل. لقد حانت الساعة".

تعليق العلاقات الدبلوماسية مع فنلندا وبولندا ودول البلطيق وبريطانيا

كما أشار مدفيديف، إلى أن روسيا يمكن أن تعلق مؤقتا العلاقات الدبلوماسية مع فنلندا وبولندا ودول البلطيق وبريطانيا.

وأضاف: "سيكون من الأفضل تعليق العلاقات الدبلوماسية مؤقتا مع فنلندا وما شابهها، مثل بولندا ودول البلطيق وبالطبع بريطانيا، أو على الأقل خفض مستواها في الوقت الحالي".

روسيا الغرب مدفيديف موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني خطير في كراسني ليمان

متجاوزاً ضعفي المعدل العالمي.. السعودية تكشف حجم استهلاك الإنترنت خلال موسم الحج

السعودية.. الكشف عن عدد الحجاج المغادرين عبر مطارات المملكة

سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

حركة كثيفة لـ الدبابات في شوارع زيورخ بـ سويسرا.. فيديو

ميدفيديف: نهاية العالم النووية ليست ممكنة فحسب بل محتملة أيضا

كارثة وشيكة.. ذعر في أمريكا بسبب عملية بايدن العسكرية السرية بأوكرانيا

إعلان صادم.. تحذير عاجل لـ روسيا من نهاية العالم النووية

ترشيحاتنا

لحظة مغادرة رئيس الوزراء للأراضي السعودية عقب اتمام مناسك الحج.. فيديو

مصدر امنى : مرتكب حادث تصادم القاهرة الجديدة ليس ضابط شرطة

أخبار التوك شو ..أحمد موسى يناشد الحكومة بهذا الأمر ويحذر هؤلاء علي الهواء..وتفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

أحمد عاطف: لعبنا للفوز على الأهلي.. وهدفي في شباك الشناوي صحيح

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

تطورات خطيرة بشأن هجوم أوكرانيا المضاد ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ