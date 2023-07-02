كولر عن مباراة فيوتشر: أطالب المسؤولين بالتدخل

علق كولر المدير الفني للنادي الأهلي على تعادل الأهلي مع فيوتشر بدون أهداف.

وقال كولر من خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي وفيوتشر: "كولر بعد التعادل مع فيوتشر: "اللي بنلعبها دي مش كورة كل شوية ألاقي لاعب واقع على الأرض!! .. أطالب المسؤلين بالتدخل".

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثانية والثلاثون ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذه النتيجه يحافظ النادي الأهلي علي صدارة الدوري المصري برصيد 69 ، وارتفع رصيد فيوتشر الي النقطة 58 محتلا المركز الثالث.