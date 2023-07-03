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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| أطعمة تناولها في الفطار لخفض ضغط الدم...أبنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

3 أطعمة تناولها في الفطار لخفض ضغط الدم| موجودة في البيت

يمكن أن تساعد إضافات الإفطار الشائعة في خفض مستويات ضغط الدم ، مما يقلل من خطر التعرض لمضاعفات صحية خطيرة، يعتقد أن واحدًا من كل ثلاثة بالغين في المملكة المتحدة يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، على الرغم من أن الكثير من الأشخاص لن يكونوا على علم بذلك.

بتتكسر وضعيفة... تناول هذه الفيتامينات لعلاج الأظافر

الأظافر من الأجزاء المهمة في الجسم لأنها تعكس جمال يديك وصحتك الجيدة في نهاية المطاف. لذا إليك بعض النصائح حول العناصر الغذائية التي قد تفتقر إليها إذا كان لديك أظافر أضعف بشكل عام.

بملابس جريئة..أبنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت كنزي أبنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة إيمان العاصي على البحر تثير ضجة| شاهد

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها على البحر.

 

 

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