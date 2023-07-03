نشرة المرأة و الصحة| أطعمة تناولها في الفطار لخفض ضغط الدم...أبنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يمكن أن تساعد إضافات الإفطار الشائعة في خفض مستويات ضغط الدم ، مما يقلل من خطر التعرض لمضاعفات صحية خطيرة، يعتقد أن واحدًا من كل ثلاثة بالغين في المملكة المتحدة يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، على الرغم من أن الكثير من الأشخاص لن يكونوا على علم بذلك.

الأظافر من الأجزاء المهمة في الجسم لأنها تعكس جمال يديك وصحتك الجيدة في نهاية المطاف. لذا إليك بعض النصائح حول العناصر الغذائية التي قد تفتقر إليها إذا كان لديك أظافر أضعف بشكل عام.

حرصت كنزي أبنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها على البحر.