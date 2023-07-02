عايزين الكورة كدا.. رسالة عاجلة من كولر للمسئولين

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة عاجلة للمسئولين عن الكرة بعد تعادل فريقه أمام فيوتشر في الدوري.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فيوتشر سلبيًَا، ضمن منافسات الجولة المؤجلة رقم 24 في بطولة الدوري.

وقال كولر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: “سأتحدث عن أمر تحدثت عنه منذ قدومي إلى هنا، سؤالي للقائمين عن الكرة في مصر هل هذا ما تريدونه؟ وهو أمر سقوط اللاعبين بشكل متكرر دون إصابة”.

وتابع: “أنا في الحقيقة لا أعلم هل المدربون من يطلبون ذلك أم تصرف من اللاعبين، ولكن يمكنك إضاعة الوقت بتمرير الكرة دون إيقاف المباراة”.

وأضاف: “على المسؤولين عن الكرة في مصر أن يكون لهم رد فعل في تلك الواقعة المتكررة”.

أما عن التعادل مع فيوتشر قال: “كانت لدينا بعض المشاكل في الشوط الأول وتأخرنا في دخولنا للمباراة وكنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني”.

واختتم: “رغم ذلك خلقنا العديد من الفرص، عندما تلعب مباراة كل يومين من الصعب أن يكون اللاعب صافي ذهنيا”.