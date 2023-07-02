الذهن مش صافي.. أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي مع فيوتشر

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تعادل فريقه مع فيوتشر سلبيًا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: “كانت لدينا بعض المشاكل في الشوط الأول وتأخرنا في دخولنا للمباراة وكنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني”.

وتابع المدرب السويسري “رغم ذلك خلقنا العديد من الفرص، عندما تلعب مباراة كل يومين من الصعب أن يكون اللاعب صافي ذهنيا”.

كولر يعلق على عدم فوز الأهلي

أما عن عدم الفوز بثلاثة أهداف فأجاب كولر: “النتيجة المفضلة 3-0 ولكنك لا تلعب بمفردك، واليوم كان منافسنا منظما دفاعيا وإذا سجلنا فرصة واحدة كانت الأمور ستختلف ولكن كمدير فني يجب أن أتقبل ذلك لأنها كرة القدم”.