خبير اقتصادي: الإفراجات الجمركية تسبب توازنا في أسعار السلع.. فيديو

قال الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، إن جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين من خلال الإفراج الجمركي عن البضائع يضاف إلى كم الإنجازات التي تتم خلال الفترة الماضية.



وأضاف الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الإفراجات الجمركية تعني إعطاء شهادات أساسية لتداول سلع كانت موجودة في الجمارك ولم تستخدم".

وأشار: "عدم الإفراجات الجمركية على بعض السلع كانت تسبب نقصا في الأسواق وعدم توافرها في الأسواق كان رفع أسعارها"، موضحا: "الإفراجات الجمركية تسبب توازن في أسعار السلع".