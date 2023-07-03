أول مصور فوتوغرافي كفيف : فقدت بصري بسبب بوكس

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة مساء اليوم الأحد، من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، الدكتور نزيه رزق أول فنان مصور فوتوغرافي كفيف في العالم والوحيد في فن التصوير الفوتوغرافي بالحواس.

وقال الدكتور نزيه رزق: "فقدت البصر يوم 13 أكتوبر عام 1976، وكان عندي 16 سنة، وكنت في آخر سنة في الثانوية العامة حينها".

وأضاف: "زميل في الفصل اللي كنت فيه ضربني بالبوكس كذا مرة، وحصل نزيف من عيوني أدى إلى فقدان البصر"، مشيرا: "عملت عمليات كتيرة في مصر وفشلت وسافرت إلى إنجلترا في عام 1977 عملت عملية وفشلت أيضا".

وتابع: "في نفس اليوم الذي أخبرني فيه الدكتور بفشل العملية، وفوجئت بصديق لي بيهدينى كاميرا مانيول، باعتبار أنني سأخرج من المستشفى أنا ووالدي ونلتقط الصور، ونرجع مجبورين الخاطر لكن هذا لم يحدث وفشلت العملية".

وأشار: "مسكت الكاميرا وبدأت أبحث الكاميرا بتشتغل ازاي ولم أكن أعرف أي شيء عن التصوير، وطلبت من بعض الأصدقاء يقعدوا معايا، وبدأت اتعلم وجربت التصوير ولكن حرقت أفلام كتير لكنى لم أيأس، وقدرت اشتغل على الحواس الأخرى اللى عندى"، موضحا: "حصلت على دكتوراه فى استخدام الحواس".

وأوضح: "بدأت أدرس مع نفسي وأحاول أركز إزاي أصور صورة والدي، ولقيت نفسي بسمع صوت والدي ونفسه وأشم ريحته، وقدرت أطلع أول صورة لوالدي وهذه كانت البداية".

واسترسل: "لقيت إمكانياتي أنني بسمع وأشم وبحس بالحرارة وبقدر أحس بنفس الشخص اللي قدامي وصوته".