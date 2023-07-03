إسلام رأفت: الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية كانت سباقة فى اكتشاف أصل المشكلة

كشف الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمرانى، جهود الدولة في ملف المناطق غير المخططة وغير الآمنة، مشيرا إلى أن الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية كانت سباقة فى اكتشاف أصل المشكلة.

وتابع إسلام رأفت، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تعاملت بسرعة وفي محاولة وضع حلول للمشاكل ، وذلك فى المناطق غير المخططة وغير الآمنة على محورين، مستدركا أن الأول هو توفير المناطق البديلة ينتقل إليها المواطنين الموجودين بالمناطق غير المخططة وغير الآمنة.



تابع الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمرانى، الدولة وفرت لهم مناطق بديلة و مخططة بها معظم الخدمات وجودة الحياة بها مرتفعة، واستغلال هذه المناطق.



