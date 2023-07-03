خالد محجوب يكشف هوية سائقي لودر اقتحما سجن وادي النطرون.. فيديو

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن سائقا اللودر اللذان اقتحما سجن وادي النطرون، وكانا عضوين بمجلس الشعب ببرلمان 2012، وهما صاحبي شركات مقاولات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السائقان من كوادر مدينة السادات وتم الاستعانة بهم لإقامة الحرث الثوري الإيراني وحزب الله، والمخطط كان الإعاشة وتجهيز السيارات والأموال التي يصرفونها.

وأشار إلى أن سائقا اللودر هما السيد عياد، وإبراهيم حجاج، وشهد أحد أصحاب المطاعم أنه خرج كميات طعام كبيرة لهما، موضحًا أنهما أعضاء عن دائرة السادات.



الاستعانة بفنيين قبل اقتحام السجون

وتابع، أنه كان هناك فنيين لأنهم استخدموا لودرين أكان يعمل والآخر لا وتم إصلاحه ودخلوا بهماوهما من قادوا اللودرين وتسببوا في مقتل 14 سجينًا.

وأكمل:"انتهيتا في الحكم أنه تكشف أمامنا وردينا على الأقاويل إن المحكمة غير مختصة ومسيسة وليس لها حق تصدي ووفقا للمادة 11 بقانون الإجراءات والتي تتيح لمحكمة الاستناف والنقد أن تتصدا واستعنا بنص المادة 25 و 26 من قانون الإجراءات، والتي تنص على أن لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي عنها".