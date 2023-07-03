عدوان إسرائيلي جديد على جنين.. واستشهاد فلسطيني

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد شخص وإصابة آخر في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطيران نفذ غارات جوية على مواقع في مخيم جنين.

فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت اقتحام ضخم على مخيم جنين.

ومن ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحامات المستوطنين واليهود المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك يومياً، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، مؤكده أن هذا التصعيد جزءاً لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس.



وطالبت الوزارة في بيان لها، أمس الأحد، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وفي مقدمتها اليونسكو بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس ومقدساتها، ووقف هذا الزحف التهويدي التدريجي للمسجد الأقصى المبارك قبل فوات الأوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها والأقصى خاصة.

