اشتباكات مسلحة بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.. فيديو

اندلعت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد شخص وإصابة آخر في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطيران نفذ غارات جوية على مواقع في مخيم جنين. فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت اقتحام ضخم على مخيم جنين.



ومن ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحامات المستوطنين واليهود المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك يومياً، وأداء طقوس تلمودية في باحاته، مؤكده أن هذا التصعيد جزءاً لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس.

