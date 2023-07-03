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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تتيح للمشترين إمكانية تصميم سيارتهم عبر الانترنت.. صور

صدى البلد

فتحت BMW للتو أداة تكوين XM Label Red على موقعها على الإنترنت، على الرغم من أن قائمة الانتظار كانت مفتوحة منذ فبراير ، إلا أن هذه هي الفرصة الأولى لتحديد سيارة الدفع الرباعي الكبيرة ، والتي تبدأ أسعارها من 185000 دولار، وستمكنك العملاء من اختيار أي ظل للطلاء، بما في ذلك الأشكال المعدنية مثل Anglesey Green Metallic أو الأسود غير اللامع Frozen Black أو Ruby Black Metallic أو Frozen Tulum Blue.

BMW تتيح للمشترين إمكانية تصميم سيارتهم عبر الانترنت

العجلات القياسية قياس 22 بوصة مزدوجة الأضلاع ، ثنائية اللون من السبائك المعدنية الخفيفة، مع عجلات M مقاس 23 بوصة من السبائك الخفيفة بأضلاع نجمية اختيارية، ويمكن للمشترين الاختيار من بين العديد من حزم الإطارات، بما في ذلك المركبات عالية الأداء والأداء لجميع الفصول، وبغض النظر عن مجموعة الإطارات التي تختارها ، يظل السعر النهائي دون تغيير، كما يحدث عند إضافة الزخرفة الخارجية لـ Toronto Red أو مكابح M Sport ذات الفرجار الأزرق أو الأحمر.

 

وسيتوفر إصدار  BMW XM Label Red بنفس المميزات، والتي تأتي بجلد Merino الكامل مع لمسات حمراء وتطعيمات من ألياف الكربون M Signature، مع إمكانية إضافة نظام الصوت المحيطي Bowers & Wilkins Diamond ، وستضيف 3400 دولار.

 

يشتمل نظام الصوت على مكبرات صوت حصرية من Diamond Dome ، وقنوات تضخيم نشطة بالكامل ، و QuantumLogic Surround / Dynamic Sound Equalizing.

 

مثل معظم سيارات BMW عالية الأداء، يمكن للمشترين اختيار حزمة السائق البالغة 2500 مليون دولار، بالإضافة إلى رفع السرعة القصوى لسيارة XM ، تتضمن الحزمة أيضًا فئة قيادة عالية الأداء ليوم واحد في مركز أداء BMW، وتسمح لك الدورة بأخذ XM من خلال العديد من التدريبات عالية السرعة، مما يتيح تجربة حدود السيارة في بيئة خاضعة للرقابة.

 

يتضمن المربع الأخير الذي يجب التحقق منه اختيار حزم BMW Ultimate Care + ، والتي تتراوح أسعارها بين 850 دولارًا و 6649 دولارًا اعتمادًا على مستوى الصيانة والإطار الزمني. 

 

توفر حزمة BMW Ultimate Care + 4 عالية المستوى تغطية ممتدة واستبدال عناصر التآكل والتلف لمدة أربع سنوات إضافية و 89000 ميل، وبذلك يصل إجمالي التغطية إلى سبع سنوات أو 125000 ميل ويمكن تحويله عند بيع السيارة.

 

سيبلغ الحد الأدنى نحو 198.544 دولارًا ، بما في ذلك رسوم الوجهة ، فقط 12549 دولارًا فوق السعر الأساسي، وقامت BMW بشكل مدهش بتقييد قائمة الخيارات الخاصة بـ XM Label Red ، لكنها بالفعل حزمة إصدار محدودة، وبالمقارنة يمكنك طلب BMW X3 sDrive30i الأساسي وإضافة أكثر من 17000 دولار.

BMW XM Label Red BMW XM Label Red M Sport BMW XM

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