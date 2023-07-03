موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه الإسماعيلي، في المباراة القادمة للمارد الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي منافسه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي تعادل مع فيوتشر سلبيًا، في المباراة التي خاضها مساء اليوم الأحد بالجولة 24 المؤجلة لبطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي في الدوري



تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 يوليو الجاري في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، ويحتاج المارد الأحمر إلى 8 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري هذا الموسم رسميًا.