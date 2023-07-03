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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

PIMCO: نستعد لتباطؤ اقتصادي عالمي حاد

صدى البلد

قالت شركة إدارة الاستثمارات الأميركية PIMCO إن الأسواق متفاءلة للغاية بشأن قدرة البنوك المركزية على تجنب الركود في ظل مكافحتها للتضخم في أوروبا وأميركا، لكنها ترى عكس ذلك.

وقال دانيال إيفاسين كبير مسؤولي الاستثمار لدى أكبر مدير نشط لصناديق السندات العالمية في مقابلة مع Financial Times إنه يستعد لتباطو اقتصادي أكثر حدة من المستثمرين الآخرين إذ يستعد رؤساء البنوك المركزية الكبرى لمواصلة حملتهم للتشديد النقدي.

وأضاف: كلما زاد التشديد الذي يشعر الأشخاص بالحماس للقيام به، كلما زاد عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية الأكثر حدة. 

وتابع إيفاسين: يمكنني القول إن السوق لا يزال واثقاً للغاية من جودة قرارات البنوك المركزية وقدرتها على تدبر نتائج إيجابية..لكني أعتقد أن السوق مفرط في التفاءل بقدرة البنوك المركزية على خفض معدلات الفائدة بنفس السرعة التي توحي بها منحنيات العائد. 

ويرى كبير مسؤولي الاستثمار لدى PIMCO أنه يوجد الآن مشكلة تضخم حقيقية وأن مسألة خفض معدل الفائدة ستكون أصعب بالنسبة للبنوك المركزية حتى في حالة تباطؤ الاقتصاد طالما أن التضخم أعلى مستهدف البنوك المركزية.

وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي صرح الأسبوع الماضي بأنه من المرجح تنفيذ مزيد من عمليات رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة للبنك.

وأضاف: الحالة الأقل ترجيحاً هي أن نجد طريقنا إلى تحقيق توازن أفضل دون حدوث تراجع حاد حقاً..هناك أيضاً "احتمالاً كبيراً لحدوث انكماش اقتصادي ولكنها ليست الحالة الأكثر ترجيحاً. 

Financial Times اقتصادية استثمارات الاحتياطي الفدرالي

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