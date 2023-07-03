أبو ياسين.. لقب انتظره صابر 12 عاما وضاع بعد 40 يوما| القصة كاملة

ياسين حلم راود صابر العامل البسيط علي مدار عمره، وبعد زواجه منذ 12 عاما؛ حيث اضطر إلى تطليق زوجته لعدم قدرتها على الإنجاب وتزوج من أخرى من أجل حلم الإنجاب وبعد أن تحقق حلمه مات هو وزوجته بعد 40 يومًا من ولادة طفله ياسين.

ففي قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية فوجئ الأهالي بانهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب؛ حيث انهار جزء منه فوق رؤوس أصحابه ليحاول الأهالي إنقاذ الأسرة إلا أن مات الزوجان، وأصيبت الجدة ونجلة شقيقة المتوفى صابر، وتم إنقاذ الرضيع صاحب الـ40 يوما.

أخذه الجيران حتي تسلمته أسرة الأم المتوفاة ليواجه الرضيع مصيرا مجهولا دون أبوين، بعد وفاة صابر َزوجته.

جنازة صابر وزوجته

وشيع العشرات من أهالي قرية أبو عوالي جثامين رجل وزوجته لقيا مصرعهم عقب انهيار منزلهم المشيد بالطوب اللبن والمسقوف بالأخشاب.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي جثمان صابر وزوجته وسط حالة من الحزن حيث تم تشييع الجثامينين إلى مثواهما الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وأصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استكمال هدم المنزل الذي انهار فوق رؤوس أصحابه بعدما تسبب في مصرع زوجين وإصابة اثنين آخرين.

وجرت أعمال هدم المنزل المنهار من قبل مجلس المدينة حيث تم إصدار قرار بأن المنزل كان آيلا للسقوط، وأصبح المنزل عبارة عن تراكمات من التراب.

ولقي صابر السيد علي 32 سنة وزوجته أمينة السيد الشافعي 30 سنة مصرعهما، وإصابة والدته حمدية علي حسن 55 سنة وحفيدتها روان عبد العزيز 12 سنة، والمنزل مكون من طابقين بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب وحاول رب المنزل ترميمه وإجراء تعديلات فيه ولكنه انهار فوق رؤوسهم.

وقال إمام فوزي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي في المنوفية، أنه تم استئجار شقة ودفع إيجارها الشهري لأصحاب المنزل المنهار في اشمون لحين استقرار أوضاع الأسرة، وصرف مبلغ مالي فوري، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف الجنازة وعلاج المصابين، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات مقدمة من الجمعيات الأهلية.

وأضاف أن مديرية التضامن خصصت باحث لمساعدة الأسرة في استيفاء المستندات لصرف المساعدات الإنسانية للمتوفيين والمصابين وكذلك التعويضات في الخسائر في الممتلكات طبقا للقوانين والقرار الوزاري المنظم.

ضحية المنزل المنهار