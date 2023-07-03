عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبو ياسين.. لقب انتظره صابر 12 عاما وضاع بعد 40 يوما| القصة كاملة

ضحية المنزل المنهار
ضحية المنزل المنهار في المنوفية

ياسين حلم راود صابر العامل البسيط علي مدار عمره، وبعد زواجه منذ 12 عاما؛ حيث اضطر إلى تطليق زوجته لعدم قدرتها على الإنجاب وتزوج من أخرى من أجل حلم الإنجاب وبعد أن تحقق حلمه مات هو وزوجته بعد 40 يومًا من ولادة طفله ياسين.

ففي قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية فوجئ الأهالي بانهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب؛ حيث انهار جزء منه فوق رؤوس أصحابه ليحاول الأهالي إنقاذ الأسرة إلا أن مات الزوجان، وأصيبت الجدة ونجلة شقيقة المتوفى صابر، وتم إنقاذ الرضيع صاحب الـ40 يوما.

أخذه الجيران حتي تسلمته أسرة الأم المتوفاة ليواجه الرضيع مصيرا مجهولا دون أبوين، بعد وفاة صابر َزوجته. 

جنازة صابر وزوجته

وشيع العشرات من أهالي قرية أبو عوالي جثامين رجل وزوجته لقيا مصرعهم عقب انهيار منزلهم المشيد بالطوب اللبن والمسقوف بالأخشاب.

تضامن المنوفية: توفير وحدة سكنية ومساعدات مالية فورية لأسرة منزل أشمون المنهار

كوم تراب..القصة الكاملة لمأساة أسرة فقدت نجلها وزوجته في المنوفية بسبب سقوط منزلهم

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي جثمان صابر وزوجته وسط حالة من الحزن حيث تم تشييع الجثامينين إلى مثواهما الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وأصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استكمال هدم المنزل الذي انهار فوق رؤوس أصحابه بعدما تسبب في مصرع زوجين وإصابة اثنين آخرين.

وجرت أعمال هدم المنزل المنهار من قبل مجلس المدينة حيث تم إصدار قرار بأن المنزل كان آيلا للسقوط، وأصبح المنزل عبارة عن تراكمات من التراب.

ولقي صابر السيد علي 32 سنة وزوجته أمينة السيد الشافعي 30 سنة مصرعهما، وإصابة والدته حمدية علي حسن 55 سنة وحفيدتها روان عبد العزيز 12 سنة، والمنزل مكون من طابقين بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب وحاول رب المنزل ترميمه وإجراء تعديلات فيه ولكنه انهار فوق رؤوسهم.

وقال إمام فوزي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي في المنوفية، أنه تم استئجار شقة ودفع إيجارها الشهري لأصحاب المنزل المنهار في اشمون لحين استقرار أوضاع الأسرة، وصرف مبلغ مالي فوري، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف الجنازة وعلاج المصابين، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات مقدمة من الجمعيات الأهلية.

وأضاف أن مديرية التضامن خصصت باحث لمساعدة الأسرة في استيفاء المستندات لصرف المساعدات الإنسانية للمتوفيين والمصابين وكذلك التعويضات في الخسائر في الممتلكات طبقا للقوانين والقرار الوزاري المنظم.

ضحية المنزل المنهار 
ابو ياسين ضحية المنزل المنهار في اشمون 
صابر إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظة المنوفية مركز اشمون امن المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الإثنين 3-7-2023

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هجمة حارة والأرصاد تحذر|ارتفاع ملحوظ في الحرارة والرطوبة.. والعظمى تصل 42 درجة

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

مقترح مرفوض.. تطورات جديدة في أزمة رحيل برونو سافيو عن الأهلي

شاهد.. فستان زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب يشعل السوشيال ميديا

تطور جديد في أضخم صفقة بـ تاريخ هيئة سكك حديد مصر

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

ترشيحاتنا

10 إجراءات عاجلة .. نص بيان 3 يوليو الذي انقذ الدولة من مخطط الإخوان .. فيديو

9 مليارات دولار استثمارات.. البترول تفجر مفاجأة بشأن مشروعات التكرير والبتروكيمات

بابا الفاتيكان يعلن عن غضبه واشمئزازه من حادث إحراق المصحف في السويد

المقاومة الفلسطينية: استمرار عدوان الاحتلال على جنين سيحدد طبيعة الرد

وزعوا السمك بالمجان.. كيف احتفل الصيادون في البرلس ببيان 3 يوليو؟ | فيديو

تطورات أزمة فرنسا.. اعتقال 157 شخصًا في احتجاجات ليلة أمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت لافت.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

إطلالات ميريام فارس أمام عارضات الأزياء تشعل السوشيال ميديا| شاهد

وصفة رضوى الشربيني لنفخ الشفايف.. تعرفي عليها

فيديو مذهل.. لن تصدق ما فعلته أثنى دب مع ابنها

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ