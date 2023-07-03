أمريكا وجامايكا يتأهلان لدور الثمانية بالكأس الذهبية

تأهل منتخبا أمريكا وجامايكا لدور الثمانية ببطولة الكأس الذهبية لكرة القدم لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وذلك عقب فوزهما على ترينيداد وتوباجو وسانت كيتس ونيفس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى.

وفاز المنتخب الأمريكي على منتخب ترينيداد وتوباجو (6-0).

وسجل أهداف المنتخب الأمريكي خيسوس فيريرا، 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 14 و38 و45+3 من ركلة جزاء، وكيد كويل في الدقيقة 66 وجيانلوكا بوسيو في الدقيقة 79 وبراندون فاسكيز في الدقيقة 90+5.

ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب جامايكا، وتوقف رصيد منتخب ترينيداد وتوباجو عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز جامايكا على منتخب سانت كيتس ونيفس (5-0).

وسجل أهداف منتخب جامايكا جولاني أرشيبالد، لاعب منتخب سانت كيتس ونيفس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 30 وجوناثان روسل في الدقيقة 45+2، وديشون بيرنارد في الدقيقة 49 ودانييل جونسون في الدقيقة 72 وكوري بوركي في الدقيقة 74.

ورفع منتخب جامايكا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني وظل منتخب سانت كيتس ونيفس بلا رصيد في قاع الترتيب.