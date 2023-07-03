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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتراجع 1100 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 3 يوليو 2023

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 3 يوليو  2023، حيث انخفضت أسعار الحديد في السوق المصري بقيمة تتراوح ما بين 500 إلي 1100 جنيه في الطن الواحد ،والتي تختلف من مصنع لآخر.

 

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

 

سجل سعر حديد عز 37500 جنيه للطن.


بلغ سعر حديد بشاي عند 37000 جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 37000جنيه للطن.


سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 37000جنيه للطن


سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 33500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين نحو 33500جنيه للطن الواحد.

 

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 36000جنيه للطن .

 

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 33700جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين  نحو 33700جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 34000جنيه للطن الواحد


بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين  نحو 34000جنيه للطن الواحد


وسجل سعر حديد الجارحي الأعلي سعر حيث وصل طن لنحو 38760 جنيه.


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

 

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1700 جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو  1650جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الاثنين نحو 1800جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المنيا  اليوم الاثنين نحو 1890 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الاثنين نحو 1660 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة المصريين  اليوم الاثنين نحو 1770جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين نحو  1670جنيه للطن.


وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الاثنين نحو 1800جنيه للطن .

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين نحو 1780جنيها للطن.


وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين نحو 1680جنيها للطن.

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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